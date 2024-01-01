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القناة 24 العبرية تزعم : محاولة اغتيال الضيف نجحت والإعلان قريبا..

الأحد 21 يوليو 2024 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 24 العبرية تزعم : محاولة اغتيال الضيف نجحت والإعلان قريبا..



القدس المحتلة/سما/

زعمت القناة الإسرائيلية 14، اليوم الأحد، بأن محاولة اغتيال قائد الجناح العسكري لحماس، محمد ضيف، قد نجحت، مشيرة إلى أن الإعلان عن ذلك رسميا سيتم قريبا.

وقالت القناة 14 إنه بعد عقود من محاولات اغتياله و7 محاولات اغتيال فاشلة، تم تأكيد اغتيال محمد ضيف، قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.

وأشارت إلى أن التأكيدات تفيد بأن ضيف قُتل بالفعل في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف منطقة المواصي بخان يونس في قطاع غزة قبل حوالي أسبوعين.

وكانت إسرائيل نفذت محاولة اغتيال محمد ضيف والمسؤول الآخر رافع سلامة.وكان السفير الأميركي لدى إسرائيل جاك لو صرح في وقت سابق بأن هناك مؤشرات تفيد باغتيال محمد الضيف.

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