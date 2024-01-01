يونيسيف: أطفال غزة يواجهون أمراضاً بيئية

غزة / سما/

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن "أطفال قطاع غزة يواجهون ظروفاً صعبة وسط الأمراض الجلدية والبيئة غير الصحية والأعمال العدائية التي لا تنتهي".

وأضافت المنظمة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، أمس، أن "أطفال غزة يواجهون ظروفاً صعبة، منها الأمراض الجلدية، والبيئة غير الصحية، والأعمال العدائية التي لا تنتهي".

وشددت اليونيسف: "هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".

في السياق، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الظروف في غزة "تخلق البيئة المثالية لانتشار الأمراض"، وشددت على أن "تدمير النظام الصحي في غزة، وانعدام الأمن وإعاقة الوصول والنزوح المستمر للسكان ونقص الإمدادات الطبية وسوء نوعية المياه وضعف الصرف الصحي، تؤدي جميعها إلى انخفاض معدلات التطعيم الروتيني وزيادة خطر الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما في ذلك شلل الأطفال".