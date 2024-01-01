الاعلام العبري : إسرائيل تستعد لصراع طويل الأمد مع الحوثيين يستمر شهورا طويلة..

القدس المحتلة / سما/

أكدت قناة "كان" العبرية أن إسرائيل تستعد لصراع طويل الأمد مع الحوثيين بعد استهدافها ميناء الحديدة في اليمن مؤخرا.

وجاء في منشور عبر الصفحة الرسمية للقناة على منصة "إكس": "‏إسرائيل تستعد لرد الحوثيين على العملية في اليمن".

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله: "لا نعرف ما يكفي عن الحوثيين، لكننا نأخذ في الاعتبار أنه سيكون هناك صراع لعدة أشهر قادمة".

وعقدت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف اجتماعا طارئا ليلة أمس السبت، بحثت فيه احتمالات توجيه الحوثيين ضربات لمرافق استراتيجية وحيوية مرتبطة بالوزارة في إسرائيل، ردا على غارات ميناء الحديدة.

وذكرت القناة 14 العبرية أن الاجتماع أهاب بشركات القطارات والموانئ والمطارات الاستعداد لكل السيناريوهات.