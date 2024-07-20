  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الكشف عن تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال ترامب..

الأحد 21 يوليو 2024 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال ترامب..



سما / وكالات /

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس السبت نقلا عن متحدث أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي قال إنه رفض طلبات من فريق حراسة دونالد ترامب للحصول على موارد إضافية خلال العامين السابقين لمحاولة اغتياله الأسبوع الماضي.
وأضافت الصحيفة أن هذا يعد تراجعا عن تصريحات سابقة للجهاز نفى فيها رفض مثل هذه الطلبات المقدمة للرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة.
بدوره قال الرئيس الأمريكي السابق ترامب إنه لم يتلق أي تحذير مسبق من أي جهة بشأن مشكلة محتملة قبل التجمع الانتخابي الذي عقده في بنسلفانيا الأسبوع الماضي وشهد محاولة لاغتياله أسفرت عن إصابته في أذنه اليمنى.
وأضاف ترامب لمحطة فوكس نيوز في مقابلة أمس السبت “لم يذكر أحد الأمر. لم يقل أحد أن هناك مشكلة. كان بوسعي أن أنتظر 15 (دقيقة). كان بوسعهم أن يقولوا فلننتظر 15 دقيقة أو 20 دقيقة أو خمس دقائق.. أي شيء. لم يقل أحد شيئا”.

وتابع قائلا “أعتقد أن ذلك كان خطأ… كيف تمكن أحدهم من الصعود على ذلك السطح؟ ولماذا لم يتم الإبلاغ عنه؟”

الأكثر قراءة اليوم

نيوزويك: حماس ترد على تهديدات ترامب..

غزة: تفاعل وحزن على استشهاد الشاب بلال عقل الذي كتب وصيته قبل 3 سنوات

ماذا تعرف عن القاضية سيبوتيندي.. "صوت إسرائيل" في محكمة العدل الدولية؟

مصر تنفي بشدة استخدام نتنياهو مطار العريش في زيارته إلى رفح..

المُسيرّة اليمنيّة غيّرت قواعد اللعبة : اليوم تل أبيب وغداً منصات الغاز ..

الولايات المتحدة تعلن عن تفشي داء " الدوران" القاتل في 12 ولاية

إعلام إسرائيلي: ضياع المزيد من الوقت سيفقد "إسرائيل" أهم ورقة في صفقة الأسرى

الأخبار الرئيسية

"يديعوت" : قرار لاهاي ضدّ الاحتلال حقّقّ سيناريو الرعب الإسرائيليّ وسيدفع خان لاعتقال نتنياهو وغالانت..

الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت منطقة حيوية في إيلات وسفينة في البحر الاجمر

photo_2024-07-20_16-31-39

شهداء وجرحى إثر غارات إسرائيلية على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة غربي اليمن (فيديو)

thumbs_b_c_58b1bc8339dde4dc2e5d0be8864f97c6

تل أبيب: مظاهرة مساء السبت ضد حكومة نتنياهو ولإعادة الأسرى

thumbs_b_c_bc2a39498e16f9d148350ac8d9ae9082

للمرة الأولى.. "حزب الله" يستهدف مستوطنة دفنا ‏الإسرائيلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية