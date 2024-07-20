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289 يوما للحرب على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة..

الأحد 21 يوليو 2024 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
289 يوما للحرب على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة..



غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٨٩ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٣٧ شهيدا و ٥٤ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٨٩١٩ شهيدا و ٨٩٦٢٢ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
ونفذ جيش الاحتلال عملية نسف وتدمير واسعة في منازل الفلسطينيين برفح والنصيرات وغزة.
وسط قطاع غزة
واستشهد خمسة مواطنين في قصف إسرائيلي على منزل عائلة غرا بمخيم النصيرات وسط القطاع.
والشهداء هم رجل وزوجته وأطفاله إضافة إلى عدد من الجرحى.
وانتشلت فرق الدفاع المدني جثامين ثلاثة شهداء وثمانية مصابين إثر قصف الاحتلال شقتين مأهولتين بالسكان في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
ودمر جيش الاحتلال برج عشرة من أبراج الصالحي جنوب مخيم النصيرات بعد تحذير مسبق.
واستشهد سبعة مواطنين وعدد من الجرحى في غارة على منزل عائلة خليفة بمخيم البريج وسط قطاع غزة .
كما استشهد ثلاثة مواطنين في قصف مماثل على منزل لعائلة البطران في نفس المخيم.
غزة والشمال
ويواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية جنوب مدينة غزة.
وعمد جنود الاحتلال إلى نسف مربعات سكنية في محيط الكلية الجامعية في حل تل الهوا .
وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات ادت لاستشهاد ثلاثة مواطنين في قصف بشارع الجلاء بمدينة غزة.
جنوب القطاع
وفي خان يونس استشهد ستة مواطنين بقصف بركس يؤوي نازحين من عائلة قديح ببلدة بني سهيلا شرق المدينة .
ووصل إلى مشفى ناصر ١١ شهيدا من مدينة رفح خلال ٢٤ ساعة في سلسلة غارات وانتشالات للشهداء.
ويواصل جيش الاحتلال نسف المربعات السكنية غرب المدينة .
وتقدمت قوات الاحتلال قرب ما يعرف بكف موراج شمال المدينة.

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