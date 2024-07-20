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الإحصاء: ارتفاع حاد لمؤشر أسعار الجملة في فلسطين منذ 7 تشرين الأول

الأحد 21 يوليو 2024 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: ارتفاع حاد لمؤشر أسعار الجملة في فلسطين منذ 7 تشرين الأول



رام الله / سما/

سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين ارتفاعا حاداً نسبته 6.26% خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من العام، بواقع 14.73% للسلع المنتجة والمستهلكة محليا، وبنسبة 2.73% للسلع المستوردة.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، أن لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، الأثر الأكبر على استمرار ارتفاع أسعار السلع خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفعت أسعار الجملة للسلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 6.98%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة.

وأشار البيان إلى ارتفاع أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: بيع الوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات ذات الصلة بنسبة 26.86%، والحيوانات الحية بنسبة 22.00%، والأسماك واللحوم ومنتجاتها بنسبة 17.98%، والمستحضرات الصيدلانية والدوائية بنسبة 7.41%، والمعادن وخامات المعادن بنسبة 4.32%، والنفايات والخردة والمنتجات الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر بنسبة 2.90%، والقهوة والشاي والكاكاو والبهارات بنسبة 2.79%، والمنسوجات والملابس والأحذية بنسبة 1.78%، ومواد البناء والأجهزة ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بنسبة 1.72%، ومنتجات الألبان والبيض بنسبة 1.59%، والسكر والشيكولاتة والمنتجات السكرية ومنتجات المخابز بنسبة 1.10%.

في المقابل انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: تجارة الجملة غير المتخصصة بمقدار 4.10%، والزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بمقدار 2.31%.

وسجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية انخفاضا مقداره 0.31%، والذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، حيث انخفضت أسعار قطع غيار وإكسسوارات المركبات ذات المحركات بمقدار 1.23%، والمركبات ذات المحركات انخفاضاً طفيفاً بمقدار 0.09%.

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