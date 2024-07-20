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طقس فلسطين : الحرارة أعلى من معدلها بحدود 5 درجات

الأحد 21 يوليو 2024 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : الحرارة أعلى من معدلها بحدود 5 درجات



رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا نسبيا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من المعدل بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت "الأرصاد الجوية" أن يكون الجو، يوم الثلاثاء المقبل، حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من المعدل بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساععات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

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