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الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت منطقة حيوية في إيلات وسفينة في البحر الاجمر

الأحد 21 يوليو 2024 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت منطقة حيوية في إيلات وسفينة في البحر الاجمر



سما / وكالات /

قال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، إن القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا مهمة في منطقة أم الرشراش وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله.

وأضاف: فيما نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة (Pumba) الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر بفضل الله.

وتابع: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية حقها الكامل في الدفاع عن اليمن العزيز ضد العدوان الأمريكي البريطاني وكذلك ضد العدوان الإسرائيلي وأن هذا العدوان لن يثني اليمن العظيم عن موقفه الثابت تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني".

وأكمل: "إن عمليات القوات المسلحة اليمنية بمنطقة العمليات البحرية المحددة سابقا ضد السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة أو التي تتعامل مع اسرائيل لن تتوقف إلا عندما يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وقال في نهاية البيان: "القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا قادم لا محالة وسيكون كبيرا وعظيما بإذن الله".

فيما قال الجيش الإسرائيلي: أن صاروخ أرض - أرض أطلق من اليمن وأسقطناه قبل عبوره إلى داخل إسرائيل.

واضاف الجيش في بيانه أن رحلة الصاروخ البالستي من اليمن إلى إسرائيل قصيرة واستغرقت 15 دقيقة على عكس المسيرة.

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