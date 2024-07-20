مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة متوقفة وفق قرارٍ إسرائيلي

القدس المحتلة/سما/

كدت مصادر خاصة مطلعة على مفاوضات وقف إطلاق النار للميادين أنّ المسؤولين المصريين أبلغوا جهاتٍ فلسطينية، في أعقاب اللقاءات الأخيرة مع الوفد الإسرائيلي المفاوض في القاهرة، أنّ "الوفد لم يحمل أي جديد، وأنّ المفاوضات متوقفة فعلياً وفق قرارٍ إسرائيلي".

وأمس، أفادت مصادرُ قيادية في المقاومة الفلسطينية الميادين بأنّ زيارة الوفد الإسرائيلي للقاهرة، يوم الأربعاء، لم تُفضِ إلى شيء، ولم تقدّم أي إجابات عن مقترحات الوسطاء.

وأكدت المصادر أنّ الوسطاء باتوا على قناعة بأنّ الوفد الإسرائيلي يماطل، ويحاول كسب الوقت، في انتظار عودة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من واشنطن.