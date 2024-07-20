  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

برشقة صاروخية.. القسّام تقصف مقر قيادة "اللواء 300 - شوميرا" من جنوبي لبنان

السبت 20 يوليو 2024 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشقة صاروخية.. القسّام تقصف مقر قيادة "اللواء 300 - شوميرا" من جنوبي لبنان



بيروت/سما/

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت من جنوبي لبنان مقر قيادة "اللواء 300 - شوميرا"، في القطاع الغربي، من الجليل الأعلى، برشقة صاروخية.

في المقابل، أكد "جيش" الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق 45 صاروخاً من لبنان في اتجاه شمالي فلسطين المحتلة خلال الساعة الأخيرة.

وبالتزامن، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات "نطوعا" و"زرعيت "و"شوميرا" عند الحدود الشمالية.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان ضد مستوطنات الاحتلال الشمالية، وقصفها ثكنه وتجمعات جنوده، محققةً إصابات مباشرة.

ووسّع حزب الله عملياته ضد مستوطنات الاحتلال الشمالية، مستهدفاً مستوطنات وضعها حديثاً في بنك أهدافه، آخرها كان مستوطنة "دفنا"، عبر عشرات صواريخ الكاتيوشا.

الأكثر قراءة اليوم

مصر تنفي بشدة استخدام نتنياهو مطار العريش في زيارته إلى رفح..

المُسيرّة اليمنيّة غيّرت قواعد اللعبة : اليوم تل أبيب وغداً منصات الغاز ..

معلومات جديدة حول الطائرة المسيرة "يافا": تضليل كبير لاجهزة الرصد والمراقبة الاسرائيلية..

إحباط في واشنطن.. "إسرائيل" تقرر عدم مشاركة وفدها في محادثات وقف إطلاق النار في غزة

الولايات المتحدة تعلن عن تفشي داء " الدوران" القاتل في 12 ولاية

السيناتور الاميركي اليهودي "ساندرز" : نتنياهو مجرم حرب وما يفعله في غزة فظيع..

"أديداس" تعتذر عن حملة إعلانية تتصدرها بيلا حديد بسبب ضغوط إسرائيلية

الأخبار الرئيسية

photo_2024-07-20_16-31-39

شهداء وجرحى إثر غارات إسرائيلية على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة غربي اليمن (فيديو)

thumbs_b_c_58b1bc8339dde4dc2e5d0be8864f97c6

تل أبيب: مظاهرة مساء السبت ضد حكومة نتنياهو ولإعادة الأسرى

thumbs_b_c_bc2a39498e16f9d148350ac8d9ae9082

للمرة الأولى.. "حزب الله" يستهدف مستوطنة دفنا ‏الإسرائيلية

1245864695

البيت الأبيض يناقش فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير

نيوزويك: حماس ترد على تهديدات ترامب..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية