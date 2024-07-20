برشقة صاروخية.. القسّام تقصف مقر قيادة "اللواء 300 - شوميرا" من جنوبي لبنان

بيروت/سما/

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت من جنوبي لبنان مقر قيادة "اللواء 300 - شوميرا"، في القطاع الغربي، من الجليل الأعلى، برشقة صاروخية.

في المقابل، أكد "جيش" الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق 45 صاروخاً من لبنان في اتجاه شمالي فلسطين المحتلة خلال الساعة الأخيرة.

وبالتزامن، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات "نطوعا" و"زرعيت "و"شوميرا" عند الحدود الشمالية.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان ضد مستوطنات الاحتلال الشمالية، وقصفها ثكنه وتجمعات جنوده، محققةً إصابات مباشرة.

ووسّع حزب الله عملياته ضد مستوطنات الاحتلال الشمالية، مستهدفاً مستوطنات وضعها حديثاً في بنك أهدافه، آخرها كان مستوطنة "دفنا"، عبر عشرات صواريخ الكاتيوشا.