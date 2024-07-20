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إعلام إسرائيلي: ضياع المزيد من الوقت سيفقد "إسرائيل" أهم ورقة في صفقة الأسرى

السبت 20 يوليو 2024 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: ضياع المزيد من الوقت سيفقد "إسرائيل" أهم ورقة في صفقة الأسرى



القدس المحتلة/سما/

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المؤسسة الأمنية والعسكرية لدى الاحتلال، أنّ "ضياع المزيد من الوقت سيفقدنا الضغط الأهم في صفقة الأسرى، وهو ممر نتساريم".

ووفق مراسل الشؤون العسكرية في "القناة 12"، نير دفوري، فإنّ المجتمع الدولي والمحكمة الدولية "لن تنتظر، وسيبدؤون بتفعيل ضغط من أجل إخلاء الممر، والسماح بعودة السكان إلى شمال القطاع ولن نستطيع إعادة الأسرى".

وتابع: "هذه رافعة ضغط ممنوع أن نفقدها، ويجب استغلال هذا الوقت".

كما قال دفوري إنّ "المخطط ممكن والشروط يمكن الموافقة عليها، وهناك تفاهمات بخصوص مفاتيح تحرير الأسرى، وأيضاً بخصوص محور فيلادلفيا"، مضيفاً: "هناك فرصة هامة لإعادة 30 أسيراً إلى منازلهم، ويمنع تفويت هذه الفرصة الآن".

وأشار إلى أنّه يجب "على إسرائيل أن تقرّر ماذا تريد وإرسال رئيس الموساد إلى الدوحة وتحريك الأمور".

وقبل أيام، اتهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رؤساء المؤسسة الأمنية والعسكرية بأنهم "فرضوا عليه مخطّط الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن المفاوضات".

وقال مسؤول أمني إسرائيلي لـ"القناة 13" إن "وضع الصفقة قاتم"، مضيفاً أن رئيس الحكومة "يُدخل شروطاً لن تمرّ على حماس"، مثل الوجود في ممر "نتساريم" لمنع عودة المقاتلين الفلسطينيين.

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