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الحوثيون: العدوان الإسرائيلي على اليمن يزيدنا إصرارا وثباتا واستمرارا في مساندة غزة

السبت 20 يوليو 2024 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون: العدوان الإسرائيلي على اليمن يزيدنا إصرارا وثباتا واستمرارا في مساندة غزة



صنعاء/سما/

أكد الناطق باسم حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) محمد عبد السلام، أن العدوان الإسرائيلي على اليمن اليوم السبت، "سيزيدنا إصرارا وثباتا واستمرارا وبشكل تصاعدي في مساندة غزة".


وفي صفحته على منصة "إكس"، كتب محمد عبد السلام: "عدوان إسرائيلي غاشم على اليمن باستهداف منشآت مدنية خزانات النفط ومحطة الكهرباء في الحديدة بهدف مضاعفة معاناة الناس، والضغط على اليمن للتوقف عن مساندة غزة، وهو حلم لن يتحقق له بإذن الله، وما نؤكد عليه أن هذا العدوان الغاشم لن يزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة الباسلة إلا إصرارا وثباتا واستمرارا وبشكل تصاعدي في مساندة غزة، والشعب اليمني بفضل الله قادر على مواجهة التحديات كافة مستعينا بالله وفي سبيل الانتصار لمظلومية فلسطين وأبناء غزة والتي تمثل أعدل قضية على وجه الأرض".

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