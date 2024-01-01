حماس: نرحب بإعلان باكستان إسرائيل "كيانا مرتكبا لجرائم حرب"

غزة/سما/

رحبت حركة حماس، السبت، بإعلان الحكومة الباكستانية إسرائيل "كيانا مرتكبا لجرائم حرب"، وتصنيف رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو "شخصية إرهابية".

جاء ذلك في بيان ، نشرته الحركة تعليقا على قرار الحكومة الباكستانية إعلان تل أبيب "كيانا مرتكبا لجرائم حرب"، ونتنياهو "شخصية إرهابية"، ودعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

وقالت في بيانها: "نرحب في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعلان الحكومة الباكستانية، الاحتلال الصهيوني كيانا مرتكبا لجرائم حرب، ورئيس حكومته المجرم نتنياهو؛ شخصية إرهابية".

وأشارت إلى أن الإعلان الباكستاني بمثابة "خطوة على طريق إسناد شعبنا الذي يتعرض لحرب إبادة وتطهير عرقي على يد الصهاينة الإرهابيين، وتعبيرا عن المواقف التاريخية الأصيلة للشعب والحكومة والأحزاب الباكستانية الداعمة لقضية المسلمين الأولى".

وفي السياق، دعت حماس كافة الدول لا سيما الإسلامية، إلى اتخاذ المواقف والخطوات الكفيلة بـ"عزل كيان الاحتلال الفاشي ومقاطعته"، بحسب البيان ذاته.

وتابعت: "ندعو دول العالم الإسلامي خاصة، إلى بذل الجهود لدعم وإغاثة شعبنا الفلسطيني، والضغط بكافة الوسائل لوقف جريمة الإبادة المستمرة في قطاع غزة".

وحثت أيضا دول العالم الإسلامي على "التحرك الفعال انتصارا لحقوق الشعب الفلسطيني، ولحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، من عبث المستوطنين الفاشيين".