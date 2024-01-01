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للمرة الأولى.. "حزب الله" يستهدف مستوطنة دفنا ‏الإسرائيلية

السبت 20 يوليو 2024 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الأولى.. "حزب الله" يستهدف مستوطنة دفنا ‏الإسرائيلية



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله"، السبت، استهداف مستوطنة دفنا الإسرائيلية، للمرة الأولى بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وقال في بيان أن عناصره "أدخلوا إلى جدول النيران (في إشارة لعمليات الاستهداف) ‏مستعمرة دفنا، للمرة الأولى وقصفوها بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وأشار إلى أن استهداف مستوطنة دفنا "جاء ردا على ‏الاعتداء على المدنيين في بلدة برج الملوك، جنوب لبنان".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن "مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة رباعية الدفع فارغة، في خراج برج الملوك الجنوبية، ما أدى الى إصابة عدد من السوريين بشظايا الصاروخ".

وأوضحت أن من المصابين "أطفالا كانوا قرب خيمة يسكنون فيها".

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