  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غوتيريش يحيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي إلى الجمعية العامة

السبت 20 يوليو 2024 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش يحيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي إلى الجمعية العامة



نيويورك/سما/

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيحيل على الفور الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا، و”الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدما في الأمر”.

وقال المتحدث إن الأمين العام يكرر دعوته لإسرائيل والفلسطينيين للمشاركة “في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الثنائية”.

وأضاف حق أن غوتيريش أكد أيضا أن حل الدولتين هو “المسار الوحيد القابل للتطبيق” لرؤية إسرائيل و”دولة فلسطينية مستقلة تماما وديمقراطية ومترابطة وقابلة للحياة وذات سيادة” تعيشان بجانب بعضهما البعض في سلام وأمن”.

كما جدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته العاجلة إلى وقف إنساني لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن كل الأسرى المحتجزين في غزة.

(د ب أ)

الأكثر قراءة اليوم

بلينكن: وقف إطلاق النار في غزة "يلوح في الأفق"

أول دولة عربية تعلن استعدادها للانضمام إلى قوة متعددة الجنسيات في غزة

غُربان فتح تنذر بتدميرها وخرابها !!: د. محمود الفروخ

شخصيات مقربة ووقائع سياسية: كل الإشارات تجاه “الصفقة”..

هاليفي يدعو نتنياهو إلى إتمام صفقة تبادل الأسرى

"إيكونوميست": الحرب في غزة أصبحت مصدرا لدروس حرب المدن المستقبلية

تقارير: ارتفاع نسبة الهجرة الدائمة للإسرائيليين إلى 285% في أعقاب حرب غزة

الأخبار الرئيسية

thumbs_b_c_58b1bc8339dde4dc2e5d0be8864f97c6

تل أبيب: مظاهرة مساء السبت ضد حكومة نتنياهو ولإعادة الأسرى

thumbs_b_c_bc2a39498e16f9d148350ac8d9ae9082

للمرة الأولى.. "حزب الله" يستهدف مستوطنة دفنا ‏الإسرائيلية

1245864695

البيت الأبيض يناقش فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير

الاناضول-9ba687b2-00ce-4dcf-98b7-bed69bd945d7

استشهاد مواطنين وإصابة أربعة أطفال في قصف للاحتلال على رفح ومخيم البريج

نيوزويك: حماس ترد على تهديدات ترامب..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية