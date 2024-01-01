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إنقاذ جنين في بطن والدته الشهيدة في النصيرات وسط القطاع (شاهد)

السبت 20 يوليو 2024 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنقاذ جنين في بطن والدته الشهيدة في النصيرات وسط القطاع (شاهد)



غزة/سما/

تمكن أطباء في مستشفى العودة في النصيرات وسط قطاع غزة، السبت، من إنقاذ جنين من رحم والدته الشهيدة، بعد أن وصلت إلى المستشفى على إثر قصف منزل عائلتها.

وقال قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى، إنه استقبل شهيدة حاملا في شهرها التاسع، في الساعات الأولى من فجر السبت، بعد استهداف الاحتلال لمنزلها، وتم تحويلها فورا إلى قسم العمليات، حيث باشر أطباء النساء والولادة بعملية عاجلة لفتح بطن الشهيدة وإخراج الجنين، الذي وُلد حيا وتم تحويله إلى قسم حضانة مستشفى شهداء الأقصى.
 


يشار إلى أن مستشفى العودة في النصيرات هو المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات النساء والولادة في المحافظة الوسطى منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى اليوم.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر بشعة في قطاع غزة لليوم الـ288 على التوالي، فيما ينفذ عمليات نسف لمربعات سكنية غرب مدينة رفح، ضمن اجتياحه البري المتواصل لأكثر من شهرين في المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع.

 


واستهدفت طائرات الاحتلال فجر السبت، عددا من المنازل الفلسطينية المأهولة بالسكان في قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 25 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، إلى جانب إصابة آخرين.


وطوال ساعات الليل، كانت طائرات الاحتلال تدمر منازل فوق رؤوس ساكنيها في مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع إضافة إلى شنها غارات أخرى في غزة وجباليا أسفرت جميعها عن شهداء ومصابين.

وفي مدينة رفح، فجّر جيش الاحتلال مربعات سكنية كاملة بعد تفخيخ منازل عدة وتفجيرها غرب المدينة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف المناطق الغربية والشمالية لرفح.

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