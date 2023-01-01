استشهاد مواطنين وإصابة أربعة أطفال في قصف للاحتلال على رفح ومخيم البريج

غزة/سما/

استشهد مساء اليوم السبت، مواطنان، وأصيب أربعة أطفال، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة رفح، ومخيم البريج.

وقالت مصادر محلية إن مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة عريبة شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وفي السياق ذاته، أشار شهود عيان إلى أن أربعة أطفال أصيبوا بجروح مختلفة، بعد ان استهدفتهم طائرة مسيرة بينما كانوا على سطح منزلهم في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد، ظهر اليوم، عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، على مدينة غزة ومخيم النصيرات.

وقال مصادر محلية إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع الجلاء بمدينة غزة، ما اسفر عن عدد من الشهداء والجرحى.

وأضافت ان ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف لطائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة صيام غرب محطة ياسين في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ونقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين وجرى نقلهم إلى مستشفى العودة.

كما استشهد 6 مواطنين بينهم صحفي وعائلته، اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وشمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد الصحفي محمد جاسر وزوجته وطفليه، ونقلوا إلى مستشفى كمال عدوان.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة الصباغ في منطقة الزرقاء شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا يستهدف منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن قصف الاحتلال المتواصل منذ فجر اليوم السبت على مدينة غزة وشمال ووسط القطاع، أدى لاستشهاد أكثر من 25 موطنا معظمهم من الأطفال.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما اسفر عن استشهاد 38,919 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,622 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.