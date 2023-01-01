  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد مواطنين وإصابة أربعة أطفال في قصف للاحتلال على رفح ومخيم البريج

السبت 20 يوليو 2024 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد مواطنين وإصابة أربعة أطفال في قصف للاحتلال على رفح ومخيم البريج



غزة/سما/

استشهد مساء اليوم السبت، مواطنان، وأصيب أربعة أطفال، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة رفح، ومخيم البريج.

وقالت مصادر محلية إن مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة عريبة شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وفي السياق ذاته، أشار شهود عيان إلى أن أربعة أطفال أصيبوا بجروح مختلفة، بعد ان استهدفتهم طائرة مسيرة بينما كانوا على سطح منزلهم في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد، ظهر اليوم، عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، على مدينة غزة ومخيم النصيرات.

وقال مصادر محلية إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع الجلاء بمدينة غزة، ما اسفر عن عدد من الشهداء والجرحى.

وأضافت ان ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف لطائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة صيام غرب محطة ياسين في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ونقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين وجرى نقلهم إلى مستشفى العودة.

كما استشهد 6 مواطنين بينهم صحفي وعائلته، اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وشمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد الصحفي محمد جاسر وزوجته وطفليه، ونقلوا إلى مستشفى كمال عدوان.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة الصباغ في منطقة الزرقاء شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا يستهدف منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن قصف الاحتلال المتواصل منذ فجر اليوم السبت على مدينة غزة وشمال ووسط القطاع، أدى لاستشهاد أكثر من 25 موطنا معظمهم من الأطفال.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما اسفر عن استشهاد 38,919 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,622 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الأكثر قراءة اليوم

بلينكن: وقف إطلاق النار في غزة "يلوح في الأفق"

أول دولة عربية تعلن استعدادها للانضمام إلى قوة متعددة الجنسيات في غزة

غُربان فتح تنذر بتدميرها وخرابها !!: د. محمود الفروخ

شخصيات مقربة ووقائع سياسية: كل الإشارات تجاه “الصفقة”..

هاليفي يدعو نتنياهو إلى إتمام صفقة تبادل الأسرى

"إيكونوميست": الحرب في غزة أصبحت مصدرا لدروس حرب المدن المستقبلية

تقارير: ارتفاع نسبة الهجرة الدائمة للإسرائيليين إلى 285% في أعقاب حرب غزة

الأخبار الرئيسية

thumbs_b_c_58b1bc8339dde4dc2e5d0be8864f97c6

تل أبيب: مظاهرة مساء السبت ضد حكومة نتنياهو ولإعادة الأسرى

thumbs_b_c_bc2a39498e16f9d148350ac8d9ae9082

للمرة الأولى.. "حزب الله" يستهدف مستوطنة دفنا ‏الإسرائيلية

1245864695

البيت الأبيض يناقش فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير

نيوزويك: حماس ترد على تهديدات ترامب..

dead-body-kid-girl-730x438

37 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة.. والحصيلة تقترب من 39 ألفا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية