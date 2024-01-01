قطر ترحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن فلسطين

الدوحة/سما/

رحبت دولة قطر اليوم السبت بالرأي الاستشاري الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن رأي المحكمة يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، حيث رأت المحكمة أنها تشكل “وحدة إقليمية واحدة، يجب الحفاظ على وحدتها وتواصلها وسلامتها واحترامها”، وتأكيد المحكمة على أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير الشرعي على الأرض الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، وكذلك وقف كافة المستوطنات الجديدة وإخلاء كافة المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتعويض كافة المتضررين من هذه الممارسات غير الشرعية.

وأكد البيان دعم دولة قطر لموقف المحكمة ودعوتها لكافة الدول والمنظمات الدولية بعدم الاعتراف بالممارسات الإسرائيلية غير الشرعية أو توفير الدعم لها.

وأشار البيان إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يعكس الأحكام السامية للقانون الدولي التي يجب احترامها، ودعا في هذا السياق كافة الدول إلى العمل نحو تفعيل رأي المحكمة فورا ودون قيد أو شرط.

وأكد البيان موقف دولة قطر الثابت بشأن عدالة القضية الفلسطينية، والضرورة الأخلاقية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وشدد على ضرورة العمل معا لإنهاء احتلال الفصل العنصري الإسرائيلي، والاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين بشكل كامل.