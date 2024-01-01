  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

37 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة.. والحصيلة تقترب من 39 ألفا

السبت 20 يوليو 2024 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
37 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة.. والحصيلة تقترب من 39 ألفا



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى “38 ألفا و919 شهيدا و89 ألفا و622 إصابة”.

وقالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي: “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 37 شهيدا و54 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.


وأضافت: “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38 ألفا و919 شهيدا و89 ألفا و622 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.


كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير جيشها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

الأكثر قراءة اليوم

بلينكن: وقف إطلاق النار في غزة "يلوح في الأفق"

أول دولة عربية تعلن استعدادها للانضمام إلى قوة متعددة الجنسيات في غزة

غُربان فتح تنذر بتدميرها وخرابها !!: د. محمود الفروخ

شخصيات مقربة ووقائع سياسية: كل الإشارات تجاه “الصفقة”..

هاليفي يدعو نتنياهو إلى إتمام صفقة تبادل الأسرى

"إيكونوميست": الحرب في غزة أصبحت مصدرا لدروس حرب المدن المستقبلية

تقارير: ارتفاع نسبة الهجرة الدائمة للإسرائيليين إلى 285% في أعقاب حرب غزة

الأخبار الرئيسية

thumbs_b_c_58b1bc8339dde4dc2e5d0be8864f97c6

تل أبيب: مظاهرة مساء السبت ضد حكومة نتنياهو ولإعادة الأسرى

thumbs_b_c_bc2a39498e16f9d148350ac8d9ae9082

للمرة الأولى.. "حزب الله" يستهدف مستوطنة دفنا ‏الإسرائيلية

1245864695

البيت الأبيض يناقش فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير

الاناضول-9ba687b2-00ce-4dcf-98b7-bed69bd945d7

استشهاد مواطنين وإصابة أربعة أطفال في قصف للاحتلال على رفح ومخيم البريج

نيوزويك: حماس ترد على تهديدات ترامب..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية