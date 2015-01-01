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سوليفان: تعلمت ألا استخدم كلمة تفاؤل أبدا في الحديث عن الشرق الاوسط

السبت 20 يوليو 2024 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوليفان: تعلمت ألا استخدم كلمة تفاؤل أبدا في الحديث عن الشرق الاوسط



واشنطن/سما/

قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان ردا على سؤال عما إذا كان متفائلا بشأن صفقة غزة، لقد تعلمت ألا أستخدم كلمة تفاؤل أبدا في الجملة نفسها حيث أتحدث عن الشرق الأوسط.


وأضاف جيك سوليفان في "منتدى أسبن للأمن" في كولورادو يوم الجمعة "ما أود قوله هو أنني أعتقد أن لدينا الآن أفضل فرصة منذ آخر صفقة قصيرة الأجل للرهائن في نوفمبر للوصول إلى نتيجة.. إنها متاحة لنا".


وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيناقشان سبل التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن خلال اجتماعهما يوم الاثنين. 

وصرح سوليفان "بأن التركيز الأساسي في الاجتماع بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو سيكون حول وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن".

وذكر أن بايدن سيركز طاقته مع نتنياهو "لإنجاز هذه الصفقة في الأسابيع المقبلة".

وأكد في السياق أن هناك بعض التفاصيل الفنية المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار التي يتعين العمل عليها بشأن تسلسل المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية".

إلى ذلك، أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي بأنه اطلع على النقاط الرئيسية في خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونتوقع ألا يكون مثل الخطاب الذي ألقاه عام 2015.

ويستعد البيت الأبيض للزيارة ويعرب عن أمله في ألا يكون خطابه هذه المرة معاديا للإدارة الديمقراطية كما كان خطابه الأخير عام 2015 عندما تحدث بقوة ضد الاتفاق النووي الجاري إبرامه مع إيران حينذاك.

ومن المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن يوم الأحد قبل إلقاء خطابه أمام الهيئات التشريعية الأمريكية.

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