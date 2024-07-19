"حزب الله" يعرض مشاهد لعملية استهداف دبابة إسرائيلية (فيديو)

بيروت/سما/

عرض "حزب الله" مشاهد من عملية نفذها يوم الخميس، استهدف فيها دبابة "ميركافا" إسرائيلية في موقع حدب يارين العسمري عند الحدود اللبنانية الجنوبية.



ونشر الإعلان الحربي في "حزب الله"، مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية دبابة ميركافا في موقع حدب يارين التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

كان اليهود يسمونها "عربة الرب " .. ميركافا مختبئة قرب موقع حدب يارين استحالت عربة (حديد نحاس المنيوم للبيع ) pic.twitter.com/wp2RsnkUnI — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) July 19, 2024



وأبانت اللقطات لحظة إطلاق الصاروخ، وتحليقه في السماء، وأظهرت لقطات صورتها كاميرا مثبتة على الصاروخ، توجهه نحو الدبابة بشكل مباشر و"جندي يحاول الاختباء"، مع وصول الصاروخ.

وجاء في بيان "حزب الله" حول هذه العملية": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎05:01 ‌‏ من‎ ‎بعد ظهر يوم الخميس، دبابة ميركافا ‏في موقع حدب يارين بصواريخ مضادة للدروع وأصابوها بشكل مباشر، ‏مما أدى إلى تدميرها واشتعال ‏النيران فيها".‏