ألمانيا تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة

برلين/سما/

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى وقف الحرب في غزة مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين بسبب الهجوم الإسرائيلي على القطاع.



وقالت أنالينا بيربوك "لا يوجد مكان آمن للمدنيين في غزة.. هذه الحرب في غزة يجب أن تنتهي..".



وأضافت: "حتى الأماكن القليلة المزدحمة التي حددها الجيش الإسرائيلي كمناطق آمنة تعرضت للقصف بشكل متكرر".

وأوضحت بيربوك أن "القانون الإنساني الدولي يفرض حدودا على أي حرب".

وتابعت الوزيرة الألمانية قائلة: "على الجيش الإسرائيلي واجب حماية السكان المدنيين.. ولأن الناس لا يمكن أن يختفوا في الهواء، فإنهم بحاجة ماسة إلى الدعم والأمن".

وطالبت وزيرة الخارجية جميع من يتحملون المسؤولية في المنطقة وخارجها بتركيز كل طاقتهم على المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، مشددة على أن الوقت قد حان لتبني خطة وقف إطلاق النار في غزة التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وتعمل الولايات المتحدة مع قطر ومصر لمحاولة ترتيب وقف لإطلاق النار في غزة من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين منذ السابع من أكتوبر وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأدان المجتمع الدولي إسرائيل التي تتجاهل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بسبب الحرب المدمرة والمستمرة على غزة منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023.

ومنذ ذلك الحين، استشهد أكثر من 38800 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب أكثر من 89400، وفقا للسلطات الصحية المحلية.

وبعد مرور أكثر من 9 أشهر على بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، أصبحت مناطق واسعة من غزة في حالة خراب ويعاني السكان من الجوع بسبب الحصار، كما يعانون من نقص الغذاء والمياه النظيفة والدواء.