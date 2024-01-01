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"حماس" توجه رسالة إلى الأمم المتحدة

السبت 20 يوليو 2024 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" توجه رسالة إلى الأمم المتحدة



غزة/سما/

دعت حركة "حماس" الأمم المتحدة "للتحرك فورا ووقف مسلسل الإرهاب والإجرام الصهيوني الذي يتم بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية".


وقالت "حماس" في بيان لها اليوم السبت: "إن تواصل القصف الصهيوني المكثف وحرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني والمدنيين العزل في كل أنحاء قطاع غزة، وارتقاء عشرات الشهداء خلال ال 24 ساعة الماضية، معظمهم من الأطفال والنساء، وآخر هذه الجرائم استشهاد الصحفي محمد أبو جاسر وزوجته وأطفاله، هو رد عملي على رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري، الذي أقرّ بعدم شرعية الاحتلال، وحق شعبنا في تقرير المصير".

وأضاف البيان: "الأمم المتحدة مطالبة بالتحرك فورا لوقف مسلسل الإرهاب والإجرام الصهيوني الذي يتم بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية"، مطالبا "بإلزام الاحتلال بالقرارات الدولية الداعية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وسياسة التجويع النازية".

وفي وقت سابق، أكدت محكمة العدل الدولية أن سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي وتعد ضما دائما.

وأفادت خلال جلسة لإعلان رأيها الاستشاري في "التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية"، بأن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني، وملزمة بإنهاء وجودها هناك بأسرع وقت ممكن.

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