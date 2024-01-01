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مجمع ناصر الطبي في غزة يناشد المواطنين التبرع بالدم

السبت 20 يوليو 2024 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجمع ناصر الطبي في غزة يناشد المواطنين التبرع بالدم



خانيونس/سما/

ناشد بنك الدم في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة الفلسطينيين التبرع بالدم بشكل عاجل مع استمرار وصول ضحايا القصف الإسرائيلي إلى المجمع.


وأفادت مصادر محلية باستشهاد 4 مواطنين ووقوع عدد من الإصابات إثر قصف استهدف منزلا لعائلة الشريحي في مخيم النصيرات، و4 شهداء بينهم طفلان وإصابتان إثر قصف منزل لعائلة أبو جاسر في جباليا.


كما استشهد 3 مواطنين وأصيب 5 في قصف استهدف منزلا لعائلة البطران في مخيم البريج، كما استشهد 5 مواطنين وأصيب 7 بجروح خطيرة في قصف لمنزل عائلة عياد في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

واستشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو سدرة بجوار مسجد مراد الطلاع في مخيم 2 بالنصيرات وسط القطاع.

في غضون ذلك، استشهد 25 فلسطينيا بغارات إسرائيلية استهدفت وسط وشمالي غزة الليلة الماضية، مع تواصل القصف المدفعي منذ فجر اليوم لمناطق متفرقة في القطاع.

وقال المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع عزة: "نعاني وضعا صحيا صعبا جدا وقسم العمليات قد يتوقف عن العمل لغياب المستلزمات الطبية".

وأضاف: "لا نستطيع تقديم الخدمة الطبية الضرورية للجرحى والمرضى، وهم يواجهون الموت بسبب قلة الخدمات الطبية".

ويستمر الاستهداف الإسرائيلي لمربعات سكنية ومنازل في مختلف أنحاء القطاع لليوم الـ288 من الحرب على غزة، التي أودت بحياة نحو 39 ألف موطن وأوقعت أكثر من 89 ألف مصاب.

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