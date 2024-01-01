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حادث بحري شمال غرب المخا في اليمن

السبت 20 يوليو 2024 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
حادث بحري شمال غرب المخا في اليمن



صنعاء/سما/

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 64 ميلا بحريا شمال غرب المخا في اليمن.


وفي وقت سابق، أفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري بأنّها تحقق في حادثة على بعد 61 ميلا بحريا غربي الحديدة في اليمن.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت أمس الجمعة أنها "تلقت تقريرا عن حادث على بعد 83 ميلا بحريا جنوبي شرقي عدن، وأفاد ربان السفينة أنها تعرضت لمقذو مجهول وتقوم السلطات بالتحقيق".


يذكر أن جماعة "أنصار الله" بدأت منذ نوفمبر الماضي استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن "تضامنا مع قطاع غزة".

وحشدت الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من حلفائهما تحالف تحت اسم "حارس الازدهار" للتصدي لعمليات الحوثيين في المنطقة.

ووجه التحالف منذ يناير الماضي ضربات إلى مواقع للحوثيين في اليمن، فيما أعلن الحوثيون أنهم سيستهدفون سفنا أمريكية وبريطانية ردا على أعمال التحالف.

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