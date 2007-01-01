"إسرائيل تدرس تسليم معبر رفح للاتحاد الأوروبي والفلسطينيين رغم لاءات نتنياهو..

القدس المحتلة/سما/

يدرس مسؤولون إسرائيليون نقل السيطرة على معبر رفح الحدودي في غزة إلى الاتحاد الأوروبي وفلسطينيين، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن المصادر قولها، إنه برغم رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفكرة تنازل إسرائيل عن السيطرة على المعبر، فإن مسؤولين إسرائيليين يجرون محادثات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول هذا الاقتراح.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بدعوى مناقشة المحادثات الحساسة، إنه إذا تم الموافقة على هذا الاقتراح، فقد يؤذن ذلك بنهاية للصراع بين إسرائيل وحماس ويتيح إيصال مزيد من المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية المدمرة.

وتدرس السلطات الإسرائيلية السماح لمجموعة مشتركة من المسؤولين الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح أمنية وبعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي إلى رفح، والمعروفة باسم "إيوبام"، بتولي مسؤولية المعبر، حسبما قال الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم حتى يتمكنوا من مناقشة الأمر. خطط سرية.

ومن غير الواضح مدى قرب الجانبين من استكمال الاتفاق. ولم يرد مكتب نتنياهو على الفور على طلب للتعليق على هذا السؤال، في حين رفضت وزارة الجيش الإسرائيلي التعليق.

وتسلط هذه المفاوضات الضوء على الجهود الدبلوماسية المتجددة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لتخفيف بعض الضغط على المدنيين الفلسطينيين والمساعدة في وقف الحرب.

ودعا الاتحاد الأوروبي طوال أشهر إلى التوصل لهدنة لكنه لم يملك تأثيراً يذكر على الحكومة الإسرائيلية التي تحاول تدمير حماس.

ورغم هذا ساعد الاتحاد الأوروبي في إدارة المعبر قبل عام 2007، عندما سيطرت حماس على قطاع غزة.

وقال نتنياهو بصرف النظر عما ستفعله إسرائيل، فلن يتم السماح لحماس باستعادة الحدود وتصر حكومته أيضاً على بقاء القوات الإسرائيلية في محيط المعبر وعلى طول الحدود بين غزة ومصر.

وشدد نتنياهو، بعد زيارة لرفح يوم الخميس، على أن السيطرة على ممر فيلادلفيا ومعبر رفح هي "أمر حيوي للمستقبل".



وتؤكد المفاوضات الجهود الدبلوماسية المتجددة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لتخفيف بعض الضغوط على المدنيين الفلسطينيين والمساعدة في وقف الحرب. ودعت الكتلة لعدة أشهر إلى هدنة لكن لم يكن لها تأثير يذكر على الحكومة الإسرائيلية التي تحاول تدمير حماس.

وكان رئيس الوزراء قد اشتبك في السابق مع جنرالاته بشأن المعبر، بحسب مسؤول إسرائيلي. وقال المسؤول إنهم أكثر ميلا من نتنياهو – الذي ستكون له الكلمة الأخيرة – لإعادة فتحه.

وأصبح المعبر الذي يربط بين غزة ومصر مصدرا رئيسيا للتوتر في الأشهر الأخيرة بين إسرائيل والسلطات الفلسطينية، وكذلك الحكومة المصرية. لقد كان الطريق الرئيسي لدخول المساعدات إلى غزة قبل أن تستولي عليه القوات الإسرائيلية من حماس في أوائل شهر مايو، ومنذ ذلك الحين تم إغلاقه.

وحثت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والدول العربية إسرائيل على إعادة فتحه لتمكين وصول المزيد من إمدادات الغذاء والوقود والدواء إلى المدنيين الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي يوم الخميس إنه لا يستطيع تأكيد تقارير محددة بشأن الاتفاق الناشئ.

ومع ذلك، قال: “نريد أن نرى هذا المعبر مفتوحًا مرة أخرى”. وأضاف: "نريد أن نراها مفتوحة بطريقة مستدامة وذات مصداقية يمكن أن تسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، على وجه التحديد، ونحن على اتصال دائم مع نظرائنا، في كل من مصر وإسرائيل، بشأن محاولة تحقيق هذه النتيجة". ".

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو بالرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن الأسبوع المقبل ويلقي كلمة أمام الكونغرس، فيما ستكون أول رحلة له خارج إسرائيل منذ بدء الحرب في أكتوبر.