المُسيرّة اليمنيّة غيّرت قواعد اللعبة : اليوم تل أبيب وغداً منصات الغاز ..

القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر أمنيّة إسرائيليّة وازنة اليوم السبت النقاب عن أنّ التحقيقات في اختراق المُسيرّة (يافا) أجواء الكيان أكّدت أنّها انطلقت من اليمن، على بعد حوالي ألفيْ كيلومترٍ من تل أبيب، ومرّت فوق شبه جزيرة سيناء، وتمكنّت من اختراق إسرائيل دون أنْ تتمكّن دفاعات جيش الاحتلال المُتطورّة من رصدها و/أوْ اعتراضها، فيما أقرّت مصادر أخرى، بحسب المُحلِّل العسكريّ في صحيفة (هآرتس) العبريّة) أنّ المُسيرّة اليمنيّة غيّرت قواعد اللعبة في الحرب التي تخوضها إسرائيل على عدّة جبهاتٍ، معتبرًا إيّاها علامة فارقة فيما يُسّمى عسكريًا بالمعارك بين الحروب.

ونقلاً عن مصادر وصفت بأنّها مطلعة في تل أبيب شدّدّ موقع (YNET) العبريّ، على أنّه “يبدو أنّه لم يرصد أيّ رادارٍ تابعٍ لجيش الاحتلال على الأرض وفي الجو أوْ في البحر الطائرة المسيرة التي سقطت بمدينة تل أبيب، فجر الجمعة، كي يتّم تشغيل صافرات لتحذير السكان ومنع استهداف موقعٍ إستراتيجيٍّ دوليٍّ، هو مبنى السفارة الأمريكيّة في المدينة، التي تُعتبر المدينة الأهّم في إسرائيل”، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ الحديث يجري عمّا أسمته المصادر عينها بالعمى المطلق وتحديدًا في فترةٍ فيها جميع المنظومات مستنفرة والتأهب مرتفع، طبقًا لأقوالها.

ولفت الموقع إلى أنّ “هذا الحدث يطرح أسئلة حول مواجهة تهديدات كهذه بحجم آخر في حربٍ شاملةٍ ضدّ حزب الله وربّما على جبهاتٍ أخرى”.

وكانت تقارير إسرائيلية قد ذكرت أنّ صعوبة رصد واعتراض طائرات مُسيرّة يطلقها حزب الله من جنوب لبنان ينبع من أنّها تحلق على ارتفاعٍ منخفضٍ، لكن الموقع العبريّ أشار إلى أنّه عندما تُطلَق مسيرات من مسافاتٍ بعيدةٍ بالإمكان رصدها بسبب مدة تحليقها الطويلة من مسافة تبعد عشرات أوْ مئات الكيلومترات عن الحدود دولة الاحتلال، وفقًا لما ذكره.

بالإضافة إلى ما ذُكِر أعلاه، فإنّ هذه هي المرّة الأولى التي تصل طائرة مسيرة إلى هذا العمق في دولة الاحتلال، دون أنْ تتعامل معها منظومات الدفاع الجويّ التابعة لجيش الاحتلال.

في السياق ذكرت هيئة البثّ الإسرائيليّة الرسميّة (كان) نقلاً عن الناطق العسكريّ بجيش الاحتلال قوله إنّ الطائرة دون طيّار التي انفجرت في تل أبيب لم يتّم اعتراضها بسبب خطأ بشريٍّ، وأنّ القوّات الجويّة تقوم بالتحقيق في الحادث الخطير، مُقّرًا بأنّه كان حادثًا سيئًا، ونقل عن سلاح الجوّ قوله “إنّ حماية سماء الكيان هي مسؤولية سلاح الجو، بكلّ افرعه كاملة”.

إلى ذلك، أكّد موقع (WALLA) العبريّ أنّ ما حدث، فجر الجمعة في تل أبيب، هو فشل لسلاح الجوّ الإسرائيليّ في الدفاع عن الجبهة الداخليّة، متسائلاً: ما التهديد الذي تمّ بناء سلاح الجو من أجله في العقد الماضي؟

وانتقد محلل الشؤون العسكرية في الموقع، د. أمير بوحبوط، أنّه بعد خطة متعددة الأعوام، وبعد 9 أشهر من الحرب، “يكتشفون فجأة عددًا غير قليل من الثغر”، وأنّ الخطط “لم تعالج التهديدات، بصورةٍ صحيحةٍ”.

ورأى بوحبوط أنّ ردّ سلاح الجو على الحادثة المروّعة يثير شكوكاً كبيرةً، في إشارة إلى الحديث عن (خطأ بشريٍّ) لجهة “رصد الطائرة المسيّرة وعدم تصنيفها تهديدًا”، في الوقت الذي تُظهر صور جناح الطائرة على الرصيف حجمها الكبير، فضلاً عن موقع إطلاقها البعيد جغرافيًا.

ولفت إلى أنّ الحادثة “خطيرة من عدة نواحٍ”، في ظل خوض إسرائيل حرب استنزاف مع “محور يتألف من إيران والفصائل المسلحة في العراق وسوريّة، وأنصار الله في اليمن، وحزب الله في لبنان”.

وقال بوحبوط إن ذلك يعني تأكّل قوة الجيش من خلال تقطير الطائرات المسيّرة وصليات الصواريخ والقذائف الصاروخية، مشددًا على أنّه، بالنسبة إلى المحور، فإنّ أيّ إصابةٍ للجبهة الداخلية الإسرائيلية “تُعتبر إنجازًا”.

وشدّد بوحبوط على ضرورة أنْ يفهم الإسرائيليون أنّ “التهديد الحقيقيّ، الذي يتراكم أمام أعين الجميع، هو الحرب الكبرى”، مؤكِّدًا أنّ تقديرات الخبراء تشير إلى نحو 5000 طائرة مسيّرة وصاروخ من أنواع مختلفة ستسقط على منطقة (غوش دان)، أيْ منطقة مركز الكيان، من مناطق متعددة في الشرق الأوسط.

أمّا موقع (إنتل تايمز (الاستخباريّ الإسرائيليّ فعلق بدوره على اختراق المسيّرة اليمنية ووصولها تل أبيب، بالقول: “اليوم تل أبيب، وغدًا سيوجهون نحو منصة الغاز”، متسائلاً عن قدرة إسرائيل بردع اختراقاتٍ مماثلةٍ مستقبلاً، وهو الشيء الذي فشلت فيه ائتلافاتٍ عربيّةٍ وغربيّةٍ”، على حدّ تعبيره.

والسؤال الذي يبقى مفتوحًا ودون إجابةٍ: ماذا مع إعلانات (أنصار الله) والمقاومة الإسلاميّة في العراق مرارًا وتكرارًا منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي عن استهداف إيلات (أم الرشراش) بالجنوب ومدينة حيفا في الشمال؟ ولماذا فضلّت إسرائيل عدم التعامل مع هذه الإعلانات بتاتًا، لا نفيًا ولا تأكيدًا؟.