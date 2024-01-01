مصر تنفي بشدة استخدام نتنياهو مطار العريش في زيارته إلى رفح..

القاهرة/سما/

نفى مصدر مصري مسؤول مساء يوم الجمعة، الأنباء المتداولة حول استخدام رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مطار العريش، خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة رفح في قطاع غزة.

وقال المصدر رفيع المستوى، لقناة "القاهرة الإخبارية: "لا صحة شكلا وموضوعا للأنباء المتداولة ببعض المواقع الإسرائيلية حول قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي باستخدام مطار العريش".

وأضاف: "وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تزال تمارس أكاذيبها للتغطية على فشل حكومتها في إدارة ملف غزة".

كما أوضح أن مصر جددت تأكيدها لجميع الأطراف على ضرورة التوصل لاتفاق نهائي بشأن إقرار الهدنة في غزة.

يأتي ذلك ردا على أنباء متداولة زعمت، أن نتنياهو دخل إلى مدينة رفح في زيارته الأخيرة عبر مطار العريش وغادر المدينة عبر المطار ذاته.

يشار إلى أن العلاقات بين مصر وإسرائيل شهدت توترا متزايد في الآونة الأخيرة، بسبب إصرار القاهرة على وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، فيما تؤكد تل أبيب على مواصلة القتال وبقاء قواتها في القطاع.