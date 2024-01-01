288 يوما للحرب على فلسطين: عشرات الشهداء في مجازر مستمرة في قطاع غزة

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٨٨ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠

ويواصل جيش الاحتلال مجازره في كل مناطق قطاع غزة سيما في المنطقة الوسطى من قطاع غزة

وسط قطاع غزة

واستشهد خمسة مواطنين في قصف إسرائيلي على منزل عائلة الشريحي بمخيم النصيرات وسط القطاع.

والشهداء هم رجل وزوجته وأطفاله إضافة إلى عدد من الجرحى.

واستشهد سبعة مواطنين وعدد من الجرحى في غارة اخرى على المخيم استهدفت منزلا لعائلة ابو سدرة

وكان ثلاثة مواطنين استشهدوا في قصف على شارع الرشيد المحاذي للمخيم فيما استشهد خلال ال ٢٤ ساعة الأخيرة نحو ثلاثين مواطنا بالنصيرات وحدها.

وفي دير البلح استهدف الاحتلال عمارة المصدر ثلاث مرات فيما ارتقي شهيد فلسطيني في استهداف غرب دير البلح.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة استهدافات على مدخل المغازي والزوايدة واندلعت حرائق في المكان دون اصابات.

غزة والشمال

واستشهد ستة مواطنين جراء استهداف للاحتلال في محيط كلية المجتمع بمدينة غزة.

وارتقى سبعة مواطنين وعدد من الجرحى في استهداف منزلاً لعائلة عياد في مربع ابو الامين في الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي مخيم جباليا استشهد اربعة مواطنين في قصف استهدف منزلا لعائلة ابو جاسر في منطقة العلمي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

جنوب القطاع

وفي خان يونس استشهد مواطن يقود دراجة هوائية وعدد من الإصابات جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لهم في شارع 5 شمال المدينة.

وفي رفح التي يجتاحها جيش الاحتلال منذ السابع من مايو يتواصل نسف المربعات السكنية.

ونيف جيش الاحتلال احياءً سكنية غرب المدينة وفي حي البرازيل شرقها.

واستشهد خمسة مواطنين في هجمات متفرقة شمال وغرب مدينة رفح.