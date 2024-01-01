مسيرات أوكرانية تضرب منطقة “روستوف” الروسية وانفجارات ضخمة تهز منشآت للطاقة قرب كييف

موسكو/ وكالات/

أعلنت روسيا أنها أسقطت 26 مسيرة أوكرانية في منطقة روستوف على الحدود مع أوكرانيا ليل الجمعة السبت.

وكتب حاكم المنطقة الواقعة جنوب روسيا فاسيلي غولوبيف عبر تطبيق تلغرام “اعترضت قوات الدفاع الجوي ودمرت مجموع 26 مسيّرة الليل الماضي في منطقة روستوف” مؤكدا أن “الهجوم لم يوقع ضحايا”.

وأضاف أن “أجهزة الطوارئ في طريقها إلى الموقع الذي سقط فيه حطام المسيرات”.

وتسبب هجوم بمسيرة أوكرانية ليل 12 إلى 13 تموز/يوليو باندلاع حريق في مستودع للنفط في المنطقة ذاتها.

وتشنّ أوكرانيا، التي تواجه منذ أكثر من عامين هجوماً روسياً وحملة قصف متواصل أسفرت عن تدمير بنيتها التحتية للطاقة، ضربات بطائرات من دون طيار في عمق الأراضي الروسية تستهدف خصوصاً منشآت للطاقة وأخرى لوجستية يستخدمها الجيش الروسي لتنفيذ عملياته على الأراضي الأوكرانية.

هذا وقال مسؤولون اليوم السبت إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة خلال الليل على أوكرانيا وأصابت منشآت للبنية التحتية للطاقة في منطقتين بشمال الدولة.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن الدفاعات أسقطت 13 من أصل 17 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا فوق خمس مناطق في شرق وشمال ووسط البلاد.

وقال مسؤولون إقليميون إن إحدى الطائرات المسيرة من طراز شاهد أصابت منشأة للطاقة في منطقة سومي، بينما ضربت أخرى موقعا في منطقة تشيرنيهيف.

وأضافوا أن فرق الصيانة هرعت إلى مواقع الضربات. ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات.