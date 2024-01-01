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طقس فلسطين : أجواء حارة وارتفاع آخر على درجات الحرارة

السبت 20 يوليو 2024 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء حارة وارتفاع آخر على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأحد: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الاثنين: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحث تبقى أعلى من المعدل بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة بحث تبقى أعلى من المعدل بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب والاشجار الجافة.

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