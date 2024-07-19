  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خبراء أمميون: استشهاد الطفلة هند رجب في غزة جريمة حرب

السبت 20 يوليو 2024 04:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خبراء أمميون: استشهاد الطفلة هند رجب في غزة جريمة حرب



نيويورك/سما/

أعلن خبراء في الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن استشهاد الطفلة الفلسطينية هند رجب في قطاع غزة، التي أثارت نداءاتها للمساعدة تعاطفا حول العالم، يمكن أن يشكل جريمة حرب.


وأورد الخبراء في بيان أن "مقتل هند رجب البالغة خمس سنوات من عمرها وعائلتها، واثنين من المسعفين يمكن أن يشكل جريمة حرب"، مضيفين أن تأكيد إسرائيل عدم وجود أي من جنودها قرب المكان "غير مقبول".
من جهتها، شددت السفارة الإسرائيلية في جنيف في بيان، على أن التحقيق في هذا الحادث أصبح الآن في أيدي هيئة مستقلة داخل الجيش.

رغم ذلك، رأى الخبراء أن "غياب تحقيق مناسب وتحديد المسؤولين" بعد مرور خمسة أشهر على الواقعة "أمر مقلق للغاية ويمكن أن يشكل في ذاته انتهاكا للحق في الحياة".

وأشار الخبراء الأمميون، إلى أن تحليلا أجري مؤخرا "لمسرح الجريمة يقدم أدلة دامغة" على أن موقع سيارة العائلة كان "في مجال رؤية دبابة إسرائيلية، وكيف تمت إصابتها من مسافة قريبة باستخدام نوع من الأسلحة يمكن أن ينسب فقط إلى القوات الإسرائيلية".

ورغم تفويضهم من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن هؤلاء الخبراء لا يتحدثون باسم المؤسسة الدولية.

وأشاروا إلى مقتل اثنين من رجال الإنقاذ التابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الواقعة ذاتها وأضافوا: "التسجيلات الصوتية للمكالمات بين هند وخدمات الطوارئ تشير إلى أنها كانت الناجية الوحيدة في السيارة قبل أن تقتل بدورها".

وأردفوا: "وحشية عمليات القتل هذه توضح مدى نسيان الجيش لضبط النفس في حملته في غزة: يجب التحقيق في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء".

ومن جانبها، قالت السفارة الإسرائيلية إن "نتائج التحقيق سيتم عرضها على النائب العام للجيش الإسرائيلي، الذي سيحدد الإجراءات التي سيتم اتخاذها".

وجاء في بيان السفارة، أن "الجيش الإسرائيلي يعتذر عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين، وسيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين والبنية التحتية المدنية، إلى الحد الذي تسمح به الظروف".

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يهدد "حماس"..

بلينكن: وقف إطلاق النار في غزة "يلوح في الأفق"

شخصيات مقربة ووقائع سياسية: كل الإشارات تجاه “الصفقة”..

أول دولة عربية تعلن استعدادها للانضمام إلى قوة متعددة الجنسيات في غزة

غُربان فتح تنذر بتدميرها وخرابها !!: د. محمود الفروخ

مسؤول كبير في حزب الله: معنيون بالحرب مع إسرائيل بلا أسقف محدودة ونهاية اسرائيل تقترب..

هاليفي يدعو نتنياهو إلى إتمام صفقة تبادل الأسرى

الأخبار الرئيسية

بلينكن: وقف إطلاق النار في غزة "يلوح في الأفق"

هاليفي يدعو نتنياهو إلى إتمام صفقة تبادل الأسرى

"إيكونوميست": الحرب في غزة أصبحت مصدرا لدروس حرب المدن المستقبلية

شخصيات مقربة ووقائع سياسية: كل الإشارات تجاه “الصفقة”..

photo_2024-07-19_16-44-39

تقارير: ارتفاع نسبة الهجرة الدائمة للإسرائيليين إلى 285% في أعقاب حرب غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية