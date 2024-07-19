"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن ضرب هدف حيوي إسرائيلي في حيفا

بغداد/سما/

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء يوم الجمعة أنها ضربت هدفا حيويا في حيفا شمال إسرائيل بصاروخ "الأرقب".



وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق فجر الجمعة هدفا عسكريا في حيفا المحتلة".



وأضافت في البيان أن عملية الاستهداف تمت بواسطة صاروخ الأرقب "الكروز المطور".

وأكدت المقاومة الإسلامية استمرار العمليات بوتيرة متصاعدة.

وتتبنى "فصائل المقاومة في العراق" قصف مناطق في إسرائيل وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) قد أصدرت بيانا حول عملية استهداف تل أبيب بطائرة بدون طيار فجر الجمعة أدت إلى مقتل رجل وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين.

وقالت في بيان إن "سلاح الجو المسير في القوات المسلحةِ اليمنية نفذ عملية عسكرية نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمةِ في منطقة يافا المحتلة ما يسمى إسرائيليا تل أبيب"، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ العملية "بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية ولا تستطيع الرادارات اكتشافها".