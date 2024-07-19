بلينكن: وقف إطلاق النار في غزة "يلوح في الأفق"

واشنطن/سما/

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره بين إسرائيل وحماس أصبح "يلوح في الأفق"، مضيفا أن المفاوضين "يتجهون صوب الهدف النهائي".

وأضاف بلينكن، أمام منتدى أسبن الأمني ​​في كولورادو: "لدينا موافقة من إسرائيل وحماس على إطار العمل الذي طرحه (الرئيس الأميركي جو) بايدن".



وتابع: "لكن ما تزال هناك بعض المشكلات التي تحتاج إلى حل وإلى تفاوض. ونحن في خضم القيام بذلك تحديدا".



وأوضح بلينكن: "الأمر يتعلق الآن بالانتهاء من التفاوض بشأن بعض التفاصيل المهمة. نحن داخل خط العشر ياردات، إن آخر 10 ياردات غالبا ما تكون الأصعب".



ومن جهة أخرى، أشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن "إيران وحماس هما أكبر معرقلتين لحل الدولتين. يجب عزل إيران ووكلائها في المنطقة".

وأكد أن "الفلسطينيين لن يذهبوا إلى أي مكان، ولا الإسرائيليون سيذهبون إلى أي مكان، لذلك ينبغي التوصل إلى تسوية".

وكان بايدن عرض في 31 مايو خطة قال إنها مقترحة من إسرائيل، تنص على وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع في مرحلة أولى والإفراج عن رهائن في مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين.

في المقابل، يؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيستمر بالحرب حتى القضاء على حماس.