بسبب صفقة الأسرى.. نتنياهو ينهي اجتماعًا دعا إليه بعد تصريحات لهاليفي

القدس المحتلة/سما/

قال موقع "والا" الإخباري العبري، اليوم الجمعة، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر إنهاء اجتماع دعا إليه بسبب رئيس أركان جيش الاحتلال هارتسي هاليفي.

وكشف الموقع العبري، أن هاليفي قال خلال الاجتماع الذي دعا إليه نتنياهو، إنه يجب التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى الآن.

وذكر الموقع العبري أن نتنياهو أنهى الاجتماع بعد نصف ساعة من تصريحات هاليفي خلال الاجتماع الذي عقد أمس.



ويرى مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الفرصة السانحة من خلال المفاوضات الجارية، هي الأكثر ملاءمة منذ بدء محادثات الأسرى، غير أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يواجه اتهامات بعرقلتها خوفا من الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.