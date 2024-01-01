انفجار خزان مكيف هواء يثير حالة من الذعر في تل أبيب

القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع Ynet الإسرائيلي بأن تل أبيب شهدت حالة من الذعر بعد أن انفجر خزان مكيف هواء.



وقال الموقع: "انفجار جديد في تل أبيب لكن هذه المرة الانفجار ناجم عن انفجار خزان مكيف هواء"، مبينا أن العطل في مكيف الهواء تسبب في حالة من الذعر في المدينة خلال الدقائق القليلة الماضية.

وأكد وقوع إصابتين طفيفتين نتيجة الانفجار.

يذكر أن انفجارا ضخما هز فجر اليوم الجمعة شارع بن يهودا تل أبيب ووقع قرب مبنى السفارة الأمريكية في المدينة.

وقد أدى الانفجار إلى مقتل شخص وإصابة 10 آخرين حسبما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

وصباح اليوم، أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية أنها "ضربت هدفا مهما في تل أبيب بطائرة مسيرة جديدة تحمل اسم "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية ولا تستطيع الرادارات اكتشافها".