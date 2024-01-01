الحوثي: استهداف تل أبيب نقلة نوعية في عملياتنا ضد "إسرائيل"

صنعاء/سما/

قالت جماعة "الحوثي" اليمنية، الجمعة، إن هجومها بطائرة مسيرة على مدينة تل أبيب "نقلة نوعية" في عملياتها ضد "إسرائيل."

جاء ذلك في منشور لعضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس" تعقيبا على الهجوم بمسيرة على تل أبيب فجر الجمعة.

‏وقال الحوثي: "نبارك للقائد (زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي) ولأبطال الشعب اليمني عمليته الأولى التي ضربت الكيان المؤقت (إسرائيل) في يافا (تل أبيب)".

وأضاف: "هذا التطور النوعي يؤكد الهم الجهادي الذي يحمله القائد عبدالملك الحوثي وأبناء الشعب اليمني والقوات المسلحة (التابعة للجماعة)، ورسالة لاستمرار المساندة (لغزة)".

وتابع: "نشكر الله على هذه النقلة النوعية، ونشكر أبطال المسيرات اليمنية".

وفجر الجمعة، أعلنت الجماعة تنفيذ هجوم هو "الأول من نوعه" بمسيرة مفخخة استهدفت تل أبيب، وأعلنتها "منطقة غير آمنة وهدفا أساسيا لأسلحتها".

من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "واينت" الإخباري، إن "إسرائيل سترد على الهجوم الذي نفذه الحوثيون بطائرة مسيرة".

وتابع المسؤول الذي لم يكشف الموقع عن اسمه: "خيار الهجوم على الأراضي اليمنية مطروح على الطاولة".

وعقب الهجوم، قالت هيئة البث العبرية إن "إسرائيليا قتل و10 أصيبوا إثر سقوط طائرة بدون طيار وسط تل أبيب، على بعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة".

بينما قالت القناة 12 إنه "رغم الجهود الدفاعية الإسرائيلية المكثفة لم يتم اعتراض المسيرة، وتقول مصادر أمنية إن الحادثة عطل تشغيلي كبير، ويتم إجراء تحقيق معمّق لفحص سبب عدم تحديد موقع المسيرة مسبقا".

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 يناير /كانون الثاني 2024 ، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية ، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.