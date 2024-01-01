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غالانت يتوعد إيران والحوثي..

الجمعة 19 يوليو 2024 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت يتوعد إيران والحوثي..



القدس المحتلة/سما/

وعد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، إيران وجماعة الحوثي بالحساب، بعد هجوم بطائرة مسيرة على مدينة تل أبيب فجر اليوم أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة 10 آخرين.

وجاءت تهديدات وزير غالانت بعد تقييم مع مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي بشأن سقوط المسيرة على تل أبيب.

وقال غالانت في بيان، "المؤسسة الأمنية تعمل على تعزيز جميع أنظمة الدفاع بشكل فوري، وسوف تصفي الحساب مع أي شخص يضر بدولة إسرائيل أو يوجه الإرهاب ضدها"، وفق تعبيراته.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه كان يقصد إيران والحوثيون.

وفجر الجمعة، نفذت جماعة "الحوثي" اليمنية هجوما مفاجئا هو الأول من نوعه بمسيرة مفخخة استهدفت تل أبيب.

وأعلنت الجماعة على لسان متحدثها العسكري، يحيى سريع، تل أبيب "منطقة غير آمنة" وأنها ستكون "هدفا أساسيا لأسلحتها".

وبحسب هيئة البث، فإن إسرائيليا قتل وأصيب 10 آخرين في هجوم المسيرة التي سقطت على بعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة بتل أبيب.

بدوره، قال متحدث الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري إن المسيرة إيرانية الصنع من طراز "صمد 3"، ويُعتقد أنها أطلقت من اليمن.

فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإيراني بشأن ادّعاء هاغاري.

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