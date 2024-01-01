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"النقد": لا تأثير جوهري لخلل الحواسيب العالمي على الجهاز المصرفي الفلسطيني

الجمعة 19 يوليو 2024 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"النقد": لا تأثير جوهري لخلل الحواسيب العالمي على الجهاز المصرفي الفلسطيني



رام الله/سما/

أكدت سلطة النقد الفلسطينية، أن لا تأثير جوهري على الجهاز المصرفي للخلل الذي أصاب شبكة الحواسيب في معظم دول العالم بسبب خطأ تقني لإحدى الشركات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، وأن أنظمة المدفوعات والمفتاح الوطني ونظام تسديد الفواتير ونظام الدفع الفوري تعمل كالمعتاد وبكفاءة عالية.

وأوضحت في بيان، اليوم الجمعة، أن "هذا التأكيد جاء بناء على التقييم الأولي للفريق الفني المختص في سلطة النقد والبنوك الخاضعة لإشرافها".

وأكدت أن التطبيقات البنكية والخدمات التي تقدمها البنوك تعمل بكفاءة، وأن عدد محدود من الخدمات التي تعتمد على نظام التشغيل "ويندوز" تأثرت نسبيا لدى أحد البنوك، ما أدى إلى تعطل جزئي في بعض نقاط البيع POS والصرافات الآلية ATM، وأن العمل جار لإصلاحها.

#سلطة النقد

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