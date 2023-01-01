شهداء وجرحى في قصف للاحتلال استهدف منازل في وسط وجنوب قطاع غزة

غزة/سما/

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، ظهر اليوم الجمعة، جراء قصف الاحتلال، منزلين وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

كما استشهد 3 مواطنين بينهم امرأة وطفل إثر غارة إسرائيلية على منزل في منطقة معن جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما اسفر عن استشهاد 38848 مواطنا، وإصابة 89459 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما اسفر عن استشهاد 38848 مواطنا، وإصابة 89459 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.