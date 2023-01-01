  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهداء وجرحى في قصف للاحتلال استهدف منازل في وسط وجنوب قطاع غزة

الجمعة 19 يوليو 2024 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في قصف للاحتلال استهدف منازل في وسط وجنوب قطاع غزة



غزة/سما/

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، ظهر اليوم الجمعة، جراء قصف الاحتلال، منزلين وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

كما استشهد 3 مواطنين بينهم امرأة وطفل إثر غارة إسرائيلية على منزل في منطقة معن جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما اسفر عن استشهاد 38848 مواطنا، وإصابة 89459 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما اسفر عن استشهاد 38848 مواطنا، وإصابة 89459 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مجزرة جديدة ضد عائلة ابو حسنه في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

نتنياهو يتجول في معبر رفح ..

تقرير : 4 نقاط تعيق التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة …

الإمارات تدعو لإرسال بعثة دولية مؤقتة إلى غزة..

الامم المتحدة تندد بوصف الناطق باسم الحكومة الاسرائيلية مفوض الأونروا بالكاذب الشرير والمحرض على قتل اليهود

مسؤول كبير في حزب الله: معنيون بالحرب مع إسرائيل بلا أسقف محدودة ونهاية اسرائيل تقترب..

الصحة الإسرائيلية تعلن العثور على فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

ترامب يهدد "حماس"..

669a08b64c59b75b66390166

كيف قطعت "يافا" الحوثية نحو ألفي كم وتسللت إلى قرب السفارة الأمريكية في تل أبيب؟

hezbollah-rockets-730x438

70 صاروخا منذ الصباح.. حزب الله يعلن استهداف مستوطنات أبيريم ونيفيه زيف ومنوت لأول مرة

2161995017

"إسرائيل" تدرس الرد على الحوثيين في الأراضي اليمنية

إسرائيل تزعم : تزايد المؤشرات على اغتيال محمد الضيف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية