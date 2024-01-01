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الحكومة الألمانية: إسرائيل “تعزل نفسها” برفض إقامة دولة فلسطينية

الجمعة 19 يوليو 2024 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الألمانية: إسرائيل “تعزل نفسها” برفض إقامة دولة فلسطينية



برلين/سما/

 أعربت الحكومة الألمانية عن بالغ قلقها إزاء رفض البرلمان الإسرائيلي إقامة دولة فلسطينية.


وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الجمعة في برلين: “القرار يتناقض مع العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسرائيل تبتعد بذلك عن الأغلبية الساحقة للمجتمع الدولي وتعزل نفسها… نعلم جميعا أن العزلة هي عدو أي أمن”.


وقال المتحدث إنه على الرغم من أن القرار غير ملزم، فإنه “يمثل انتكاسة لجهودنا لتحقيق التوازن بين المصالح الأمنية المشروعة لإسرائيل وحق الفلسطينيين في تقرير المصير”، مضيفا أن الحكومة الألمانية ترى بوضوح أنه لا يوجد بديل لحل الدولتين الذي يصون أيضا حقوق الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه لا يمكن ضمان أمن إسرائيل على المدى الطويل إلا من خلال حل الدولتين، وقال: “تماما مثل الإسرائيليين، فإن للفلسطينيين أيضا الحق في العيش في أمن وكرامة من خلال قدرتهم على تحديد مصيرهم في دولة لهم”.


يذكر أن أغلبية أعضاء الكنيست صوتت أمس الخميس لصالح قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية. وبحسب البيانات، فإن من بين المصوتين لصالح القرار أحزاب الائتلاف الديني اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكذلك حزب المعارضة بزعامة بيني غانتس، والذي من المتوقع بحسب استطلاعات الرأي أن يكون أقوى حزب في حال حدوث انتخابات مبكرة ويحصل على أغلبية المقاعد في البرلمان.


وحتى ما يقرب من ستة أسابيع مضت، كان غانتس عضوا في حكومة الحرب المنحلة الآن إلى جانب سياسيين معتدلين آخرين.


وجاء في القرار أن “إقامة دولة فلسطينية في قلب دولة إسرائيل سيشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل ومواطنيها… لن يستغرق الأمر سوى وقت قصير قبل أن تستولي حماس على الدولة الفلسطينية وتحولها إلى قاعدة إرهاب إسلاموي متطرف”، وأشار القرار إلى أن هذا سيعمل على تدمير دولة إسرائيل.

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