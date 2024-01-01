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الحكومة البريطانية تعلن استئناف تمويل "الأونروا" (فيديو)

الجمعة 19 يوليو 2024 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة البريطانية تعلن استئناف تمويل "الأونروا" (فيديو)



لندن/سما/

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستستأنف إسهامها في تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وكانت وزارة الخارجية أوقفت تمويل "الأونروا" في شهر يناير، بعد مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في هجمات 7 أكتوبر ضد إسرائيل.

 

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أمام مجلس العموم: "لقد روعتني المزاعم القائلة بأن موظفي الأونروا متورطون في هجمات 7 أكتوبر، لكن الأمم المتحدة أخذت هذه المزاعم على محمل الجد".

وأضاف: "المملكة المتحدة شعرت بالاطمئنان بعد مراجعة مستقلة بأن الوكالة اتخذت خطوات لضمان التزامها بأعلى معايير الحياد وتعزيز إجراءاتها، بما في ذلك التدقيق".

وقال: "لقد تحرك شركاء مثل اليابان والاتحاد الأوروبي والنرويج الآن أيضا. وهذه الحكومة سوف تتحرك أيضا. أستطيع أن أؤكد لمجلس النواب أننا سنلغي قرار تعليق تمويل الأونروا".

وأعلن أن المملكة المتحدة ستقدم 21 مليون جنيه استرليني للأونروا".

يشار إلى أنه بقرار بريطانيا هذا تصبح الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي لم تستأنف تمويل الوكالة.

#بريطانيا #الاونروا

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