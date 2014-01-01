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شركة أمن سيبراني تكشف سبب الخلل التقني الذي ضرب العالم

الجمعة 19 يوليو 2024 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة أمن سيبراني تكشف سبب الخلل التقني الذي ضرب العالم



وكالات/سما/

أعلنت شركة الأمن السيبراني CrowdStrike أن سبب الخلل العالمي الذي ضرب المطارات والبنوك والقنوات التلفزيونية قد يكون في آخر تحديث أصدرته.


وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركة الأمن السيبراني عن تحديث لمنتج Falcon، مشيرة إلى أنه سيوفر "سرعة ودقة غير مسبوقة" لكشف الاختراقات الأمنية.


وفي بيان نشر على موقعها بعد الحادثة، قال متحدث باسم الشركة إن المشكلة قد تكون ناتجة عن منتج هذا التحديث، مؤكدة أنها تعمل على حل الخلل بسحب التحديث. 

من هي "كراود سترايك"؟

مجموعة CrowdStrike Holdings, Inc، هي شركة أمريكية لتكنولوجيا الأمن السيبراني ومقرها في أوستن، تكساس. وهي تساعد الشركات في إدارة أمانها في "بيئات تكنولوجيا المعلومات"، وهي تشمل كل ما يتم الوصول إليه عبر اتصال بالإنترنت. 

وتتمثل مهمتها الأساسية في حماية الشركات ومنع خروقات البيانات وهجمات الفدية والهجمات السيبرانية الأخرى. 

شاركت الشركة في مكافحة العديد من الهجمات الإلكترونية البارزة، بما في ذلك اختراق شركة Sony Pictures في عام 2014، والهجمات الإلكترونية في الفترة 2015-2016 على اللجنة الوطنية الديمقراطية (DNC)، وتسريب البريد الإلكتروني لعام 2016 الذي شمل اللجنة الوطنية الديمقراطية.

وفي وقت سابق اليوم، ضرب عطل تقني فجأة أنظمة الحوسبة والخوادم حول العالم، ما أدى إلى إرباك عالمي في المطارات والمشافي والبنوك وغيرها من المرافق الحيوية.

وقالت "مايكروسوفت" إن المشكلة بدأت في الساعة 5:56 مساء بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، وأثرت على أنظمة متعددة للعملاء في وسط الولايات المتحدة، من بينها خدمات Azure ومجموعة تطبيقات Microsoft 365.

هذا وأعلنت وزارة التنمية الرقمية الروسية مواصلة مطارات البلاد عملها بشكل طبيعي دون أن تتأثر بالعطل التقني العالمي الذي ضرب أنظمة الحوسبة والمطارات ومرافق حيوية حول العالم.

كما أعلنت مطارات بكين لم تتأثر بالعطل التكنولوجي العالمي.

بدورها، قالت وكالة الأمن السيبراني الفرنسية أن "لا دليل" على أن العطل التكنولوجي العالمي ناجم عن "هجوم إلكتروني".

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