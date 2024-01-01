ترامب يهدد "حماس"..

واشنطن/سما/

هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" "بدفع الثمن باهظا" في حال عدم إعادة الرهائن الأمريكين في قطاع غزة.



وقال ترامب، أمس الخميس، أمام الآلاف من أنصاره الذين تجمعوا لحضور مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي بولاية ويسكونسن: "نريد عودة الرهائن ومن الأفضل أن يعودوا قبل أن أتولى منصبي وإلا ستدفعون ثمنا باهظا للغاية".



وأكد ترامب على أنه سينهي الحرب في قطاع غزة، المستمرة منذ أكتوبر الماضي، واعدا باستعادة الرهائن الأمريكيين قبل تنصيبه إذا فاز بالسباق إلى البيت الأبيض.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق قبوله ترشيح الحزب الجمهوري له في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، واعدا بحل كل الأزمات التي خلقتها الإدارة الحالية.