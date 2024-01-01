  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يهدد "حماس"..

الجمعة 19 يوليو 2024 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يهدد "حماس"..



واشنطن/سما/

هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" "بدفع الثمن باهظا" في حال عدم إعادة الرهائن الأمريكين في قطاع غزة.


وقال ترامب، أمس الخميس، أمام الآلاف من أنصاره الذين تجمعوا لحضور مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي بولاية ويسكونسن: "نريد عودة الرهائن ومن الأفضل أن يعودوا قبل أن أتولى منصبي وإلا ستدفعون ثمنا باهظا للغاية".


وأكد ترامب على أنه سينهي الحرب في قطاع غزة، المستمرة منذ أكتوبر الماضي، واعدا باستعادة الرهائن الأمريكيين قبل تنصيبه إذا فاز بالسباق إلى البيت الأبيض.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق قبوله ترشيح الحزب الجمهوري له في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، واعدا بحل كل الأزمات التي خلقتها الإدارة الحالية.

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مجزرة جديدة ضد عائلة ابو حسنه في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

نتنياهو يتجول في معبر رفح ..

تقرير : 4 نقاط تعيق التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة …

الإمارات تدعو لإرسال بعثة دولية مؤقتة إلى غزة..

الامم المتحدة تندد بوصف الناطق باسم الحكومة الاسرائيلية مفوض الأونروا بالكاذب الشرير والمحرض على قتل اليهود

مسؤول كبير في حزب الله: معنيون بالحرب مع إسرائيل بلا أسقف محدودة ونهاية اسرائيل تقترب..

الصحة الإسرائيلية تعلن العثور على فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

شهداء وجرحى في قصف للاحتلال استهدف منازل في وسط وجنوب قطاع غزة

669a08b64c59b75b66390166

كيف قطعت "يافا" الحوثية نحو ألفي كم وتسللت إلى قرب السفارة الأمريكية في تل أبيب؟

hezbollah-rockets-730x438

70 صاروخا منذ الصباح.. حزب الله يعلن استهداف مستوطنات أبيريم ونيفيه زيف ومنوت لأول مرة

2161995017

"إسرائيل" تدرس الرد على الحوثيين في الأراضي اليمنية

إسرائيل تزعم : تزايد المؤشرات على اغتيال محمد الضيف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية