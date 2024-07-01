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كيف قطعت "يافا" الحوثية نحو ألفي كم وتسللت إلى قرب السفارة الأمريكية في تل أبيب؟

الجمعة 19 يوليو 2024 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف قطعت "يافا" الحوثية نحو ألفي كم وتسللت إلى قرب السفارة الأمريكية في تل أبيب؟



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فتح تحقيقا في قطع مسيرة "يافا" الحوثية التي انفجرت قرب السفارة الأمريكية في تل أبيب، فكيف قطعت المسيرة نحو ألفي كلم على مدار 10 ساعات؟

وقال موقع Ynet إنه بعد التفتيش الأولي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي لهجوم المسيرة، اعترف الجيش بأن "هذا حادث سيئ لا ينبغي أن يحدث، ويتحمل سلاح الجو المسؤولية الكاملة عن الحادث باعتباره المدافع عن سماء البلاد".

 

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ووفقا للجيش الإسرائيلي، تم اكتشاف الهدف بعد فوات الأوان وشاهدت أنظمة الكشف الهدف في جزء من مسار الرحلة، ولكن بسبب خطأ بشري لم تتحرك ضده ولم يتم إسقاطه، مؤكدا أنه "لا توجد معلومات استخبارية عن وجود نية لإلحاق الضرر بالسفارة الأمريكية".

وأضاف: "سيكون هناك تقييم آخر للوضع في وقت لاحق هذا الصباح. نحن في حرب طويلة والدفاع الجوي ليس محكما. وإلى جانب حقيقة أننا نجحنا في إسقاط هدف من الشرق، فإننا نحقق في هذا الحدث".

وكشف "أننا شاهدنا آثار طائرات مسيرة حاولت تضليلنا وغيرت اتجاه الطيران خلال الرحلة"، معلنا أنه قام بتعزيز نظام الدفاع الجوي، مبينا أنه لا توجد طائرات بدون طيار إضافية في طريقها إلى إسرائيل.

واصطدمت المسيرة بشقة في تل أبيب في الساعة 3:12 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد أن جاءت على ما يبدو من الجنوب، وهي طائرة بدون طيار من نوع كبير ومداها طويل وتطير لساعات طويلة.

وانفجرت المسيرة في شارع بن يهودا عند زاوية شالوم عليخم في تل أبيب، وتم العثور على جثة رجل في مبنى مجاور، وبحسب الشرطة، أصيب 10 بجروح طفيفة - بعضهم أصيب بشظايا وآخرون انهاروا من الصدمة.

وصباح اليوم الجمعة، وأعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية أنها "ضربت هدفا مهما في تل أبيب بطائرة مسيرة جديدة تحمل اسم "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية ولا تستطيع الرادارات اكتشافها".

وقد نشرت وسائل إعلامية إسرائيلية صورا فيديوهات من موقع الحادث تظهر دمارا كبيرا.

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