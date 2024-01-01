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"حزب الله" ينعى أحد مقاتليه والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائدين في قوة "الرضوان"

الجمعة 19 يوليو 2024 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" ينعى أحد مقاتليه والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائدين في قوة "الرضوان"



بيروت/سما/

نعى "حزب الله" اللبناني مقاتليه ارتقوا في غارات إسرائيلية استهدفت عددا من البلدات في جنوب لبنان الليلة الماضية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائدين في قوة "الرضوان" التابعة للحزب.

وقال "حزب الله" في بيان: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد حسن مصطفى "مرتضى" مواليد عام 1987 من بلدة عيترون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

 

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل "علي جعفر معتوق مسؤول في مجال العمليات داخل قوة الرضوان في حزب الله وقائدا آخر تواجد معه، في غارة استهدفت مقر قيادة لقوة الرضوان في منطقة الجميجمة بالإضافة إلى مقر قيادة أخر لحزب الله في منطقة مجدل سلم".

وأضاف: "في الغارة تم القضاء معتوق إلى جانب قائد آخر في مجال العمليات في قطاع الحجير بقوة الرضوان. لقد روج المخربان لتنفيذ عمليات تخريبية نحو الأراضي الإسرائيلية. كما تم القضاء خلال الغارة على عدد آخر من المخربين في قوة الرضوان الذين تصرفوا من داخل المباني التي تم استهدافها. كما قصفت طائرات حربية مبنى عسكري لحزب الله في منطقة شقرا".

 

وكان "حزب الله" نعى معتوق في بيان ليل أمس، دون أن يؤكد أنه قائد في قوة الرضوان.

وجاء في بيان النعي: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي جعفر معتوق "حبيب معتوق" مواليد عام 1978 من بلدة صير الغربية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وبذلك يكون عدد شهداء "حزب الله" ارتفع منذ أكتوبر الماضي إلى 364.

#حزب الله #الجيش الاسرائيلي #الرضوان

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