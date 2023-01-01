70 صاروخا منذ الصباح.. حزب الله يعلن استهداف مستوطنات أبيريم ونيفيه زيف ومنوت لأول مرة

بيروت/سما/

أعلن “حزب الله” اللبناني، الجمعة، استهدافه “لأول مرة” مستوطنة “أبيريم” شمال إسرائيل بصواريخ كاتيوشا، وضرب موقع “رويسات العلم” في ‏تلال كفرشوبا المحتلة بصاروخ “وابل” الثقيل. كما أعلن عن قصف مستوطنتي نيفيه زيف ومنوت لأول مرة منذ بدء الحرب.

وقال الحزب في بيان إن عناصره “قصفوا للمرة الأولى مستعمرة أبيريم بصلية من صواريخ الكاتيوشا، ‏ردا على ‏اعتداءات إسرائيل التي طالت مدنيين في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا جنوب لبنان”.

وأوضح الحزب في بيان آخر أنه “استهدف موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بصاروخ وابل الثقيل، ما ‏أدى إلى إصابة الموقع إصابة مباشرة، وتدمير قسم منه واشتعال النيران فيه”.

وأشار البيان إلى أن صاروخ “وابل” من صناعة “حزب الله” اللبناني‏.

ووفق مصادر مقربة من الحزب، يستخدم صاروخ “وابل” للمرة الأولى منذ بدء المواجهات مع إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأعلن إعلام عبري رصد إطلاق 70 صاروخا من لبنان تجاه مستوطنات شمالي إسرائيل.

وأفادت صحيفة “هآرتس” بأن “10 صواريخ أطلقت من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة شمال إسرائيل”.

وصباح اليوم، أفاد الجيش الإسرائيلي باعتراض طائرة بدون طيار تسللت من لبنان، وتفعيل صافرات الإنذار في المستوطنات.

من جهتها أعلنت “السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي” (تابعة لحزب الله) في بيان، استهداف موقع “الراهب” بصواريخ مواجهة وقذائف مدفعية، وتحقيق “إصابة مباشرة”.‏

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بسقوط قذيفتين قرب مخفر الدرك بمفرق “المرج” في بلدة “حولا” جنوب لبنان.

وقصفت القوات الإسرائيلية بالقذائف المدفعية والفوسفورية والقذائف الضوئية صباح اليوم بلدة “حولا” وأطراف بلدة “كفرحمام” وبلدة “الهبارية” في جنوب لبنان، بحسب قناة “المنار” المحلية التابعة لـ”حزب الله”.