  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"إسرائيل" تدرس الرد على الحوثيين في الأراضي اليمنية

الجمعة 19 يوليو 2024 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تدرس الرد على الحوثيين في الأراضي اليمنية



القدس المحتلة/سما/

أجرى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، مشاورات أمنية بمشاركة رؤساء المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول مقتل إسرائيلي وإصابة ثمانية آخرين جراء انفجار طائرة مسيّرة بمدينة تل أبيب، ليل الخميس الجمعة، في هجوم تبنته جماعة الحوثيين في اليمن، وهو الأول من نوعه الذي تنفذه الجماعة على هدف في المدينة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم "سيكون هناك رد على إطلاق المُسيّرة الإيرانية من الحوثيين. الرد سيأتي. إمكانية العمل على الأراضي اليمنية مطروحة على الطاولة ولا يمكن استبعاد أن تتم هناك".

وتشير التقديرات الإسرائيلية الحالية، أن هدف الهجوم كان سفارة الولايات المتحدة، رغم الحديث في وقت سابق اليوم بأنه لا معلومات استخبارية تدل على ذلك. وقال مسؤولون إسرائيليون تحدّثوا لموقع واينت العبري دون تسميتهم: "يتم فحص هذا الأمر، لكن يبدو أنها (المُسيّرة) لم تسقط هناك (قرب مكتب للسفارة) صدفة. يبدو أن هذا كان هدفهم".

جماعة الحوثيين: سنصل إلى عمق العدو
وصباح اليوم الجمعة، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين  العميد يحيى سريع، إن الجماعة نفذت "عملية عسكرية نوعية في تل أبيب بطائرة مسيّرة جديدة اسمها (يافا)، قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافها". وأكد أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وقال سريع في كلمة بثتها قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين: "نعلن أن مدينة يافا المحتلة منطقة غير آمنة وهدف أساسي في مرمى أسلحتنا، وسنركز على استهداف جبهة العدو الصهيوني الداخلية والوصول إلى العمق"، لافتاً إلى أن الجماعة "تمتلك بنكاً للأهداف في فلسطين المحتلة، منها الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة، وسنمضي في ضرب تلك الأهداف رداً على مجازر العدو وجرائمه اليومية في قطاع غزّة". وعاود تأكيد أن عمليات الحوثيين "لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة".


من جهته، قال مسؤول عسكري إسرائيلي، الجمعة، إن مسيّرة "كبيرة جداً" استخدمت في الهجوم، مشدداً على أن "خطأ بشرياً" وراء عدم اعتراض المسيّرة. وأضاف المسؤول للصحافيين إن "مسيّرة كبيرة جداً يمكنها التحليق لمسافات طويلة" استخدمت في الهجوم، مشدداً على أنها "اصطدمت بمبنى سكني، ولم تكن مسيّرة يمكن شراؤها" عبر الإنترنت، وفقاً لـ"فرانس برس".


ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تشن جماعة الحوثيين عمليات استهداف لسفن مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي أو متجهة إلى موانئه عن طريق البحر الأحمر، وذلك رداً على الحرب في قطاع غزّة. ولاحقاً أضافت الجماعة سفن بريطانيا والولايات المتحدة إلى قائمة الاستهداف بعد شن الدولتين ضربات على مواقع في اليمن، ضمن تحالف دولي شُكل "لحماية الملاحة الدولية".

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مجزرة جديدة ضد عائلة ابو حسنه في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

نتنياهو يتجول في معبر رفح ..

تقرير : 4 نقاط تعيق التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة …

الإمارات تدعو لإرسال بعثة دولية مؤقتة إلى غزة..

الامم المتحدة تندد بوصف الناطق باسم الحكومة الاسرائيلية مفوض الأونروا بالكاذب الشرير والمحرض على قتل اليهود

مسؤول كبير في حزب الله: معنيون بالحرب مع إسرائيل بلا أسقف محدودة ونهاية اسرائيل تقترب..

الصحة الإسرائيلية تعلن العثور على فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

شهداء وجرحى في قصف للاحتلال استهدف منازل في وسط وجنوب قطاع غزة

ترامب يهدد "حماس"..

669a08b64c59b75b66390166

كيف قطعت "يافا" الحوثية نحو ألفي كم وتسللت إلى قرب السفارة الأمريكية في تل أبيب؟

hezbollah-rockets-730x438

70 صاروخا منذ الصباح.. حزب الله يعلن استهداف مستوطنات أبيريم ونيفيه زيف ومنوت لأول مرة

إسرائيل تزعم : تزايد المؤشرات على اغتيال محمد الضيف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية