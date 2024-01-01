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السعودية تصدر بيانا بشأن اقتحام بن غفير للأقصى وتصويت الكنيست ضد قيام دولة فلسطين

الجمعة 19 يوليو 2024 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تصدر بيانا بشأن اقتحام بن غفير للأقصى وتصويت الكنيست ضد قيام دولة فلسطين



الرياض/سما/

دانت السعودية اليوم الخميس، ما "قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف"، وتبني الكنيست الإسرائيلي قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية.


وقالت الخارجية السعودية في بيام لها: "تعرب وزارة الخارجية عن رفض المملكة العربية السعودية وإدانتها بأشد العبارات ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف، وتبني الكنيست الإسرائيلي قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية".

وأضاف البيان: "تؤكد المملكة أن تلك الممارسات المتواصلة والعدائية تجاه المقدسات الإسلامية والأنظمة والقرارات الدولية تعبر عن النهج العدواني لسلطات الاحتلال الاسرائيلي"، 

وتابعت الخارجية: "كما تشدد المملكة على أن هذه الممارسات تحول دون تحقيق أي تقدم يهدف إلى حقن دماء الأبرياء وتحقيق السلام العادل والشامل".


وأقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم، على اقتحام المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الشرطة.


وقال بن غفير من داخل الأقصى: "جئت للصلاة من أجل المختطفين ومن أجل عودتهم إلى ديارهم دون صفقة غير شرعية ودون استسلام".

هذا وصوت الكنيست الإسرائيلي على قرار يرفض قيام دولة فلسطين في منطقة غرب الأردن، "منعا لأن يؤدي ذلك إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".

#السعودية #بن غفير #فلسطين

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