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فقد جزءا من جمجمته.. جريح فلسطيني يروي تفاصيل مرعبة عن لحظة قصفه في مخيم جنين

الجمعة 19 يوليو 2024 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
فقد جزءا من جمجمته.. جريح فلسطيني يروي تفاصيل مرعبة عن لحظة قصفه في مخيم جنين



جنين/سما/

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للجريح الفلسطيني أنس البشر، الذي فقد جزءا من جمجمته جراء قصف للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين قبل أشهر.

 

وقال البشر في الفيديو إن الحادث وقع خلال شهر رمضان الماضي، حيث كان صحبة أحد أصدقائه، الذي توفي لاحقا جراء شظية أصابته في خصره، حيث تسحرا معا ثم قاما بصلاة الفجر، وبينما كانا جالسين في الساحة اقتحم الجيش الإسرائيلي المخيم، ولاحقا بدأ القصف.

 

وأضاف البشرأنه دخل في غيبوبة لمدة 21 يوما، حيث فقد جزءا من دماغه إثر إصابته بالقصف، وأصبح لاحقا عاجزا عن المشي، لدرجة أن الأطباء فقدوا الأمل منه وكانت عائلته تنتظر الخبر السيء خلال ساعات قليلة، ليزول الخطر لاحقا.

وأشار إلى أنه يخضع الآن للعلاج المتواصل مع آلام شديدة مصاحبة طوال اليوم، مؤكدا أنه لا يستطيع البقاء لوحده أبدا، حيث يجب أن يصطحبه شخص لمدة 24 ساعة.

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